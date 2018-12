Non c’è pace per Icardi: è guerra tra la sorella e Wanda Nara

Icardi, Wanda Nara nel mirino della cognata

(Wanda Nara Icardi) Non c’è pace per Mauro Icardi. Dal mercato che lo vede protagonista 12 mesi su 12 di trasferimento a quello o l’altro club, passando per i social che lo tempestano per la forse eccessiva visibilità sua e della moglie Wanda Nara, sotto i riflettori c’è sempre il capitano nerazzurro.

Oggi è il turno di sua sorella, Ivana Icardi Rivero che esplode sui social in una polemica furiosa contro la cognata. Tra le due giovani donne i rapporti non devono essere idilliaci come riporta “Il Giornale” di ieri, che evidenzia come Ivana Icardi ritenga Wanda Nara colpevole di aver allontanato Mauro da lei e dal resto della famiglia. Oggi Ivana Icardi non è andata certo per il sottile con alcuni post su Twitter.

Post al veleno

“Di tutto quello che hanno detto ciò che mi ha fatto ridere di più è stato che Mauro ottiene i contratti grazie a una persona che non ha fatto altro che rovinargli la carriera! Senza di lei, avrebbe raggiunto molto di più, non facciamo gli ingenui. E soprattutto non gli avrebbe rovinato l’immagine come ha fatto per tanti anni … sai cosa significa vedere insultare tuo fratello?

No, voleva continuare a fatturare a spese dell’ex. Ahi, povero mio fratello e le mie bellissime nipotine se ad un certo punto si separeranno … perché ovvio, sta per fare la stessa cosa che ha fatto con il primo, nascondere le figlie, provocare, insultare… CHE BRAVA MADRE. E per favore, non dipingetemi come una sorellina gelosa. Non abbiamo mai avuto quel tipo di relazione con mio fratello, le sue amiche erano sempre mie amiche e sono diventata anche un consigliere per lui se qualcosa andava storto .. SE PARLO È PERCHE’ IO SO, non per prendermi 5 minuti in un programma”.