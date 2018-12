Direttamente dagli studi di Pressing, Giampiero Mughini ha voluto commentare la scelta della Lega Calcio di chiudere San Siro. Ai tifosi del club di Corso Vittorio Emanuele infatti, oltre a divieto di trasferta ad Empoli, è stata inflitta sanzione per i prossimi due match casalinghi (che si disputeranno a porte chiuse). Previsto anche un ulteriore match casalingo con chiusura della Curva Nord.

Marcello Cadorna, il questore di Milano, aveva addirittura chiesto il divieto delle trasferte ai tifosi interisti fino al termine del campionato in corso. Una scelta che, fortunatamente, non è stata presa in considerazione.

Mughini: “Icardi bravissimo con Koulibaly”

Sul match di San Siro dello scorso 26 dicembre, e la discutibile decisione della Lega Calcio, il noto opinionista sportivo Giampiero Mughini si è schierato a sorpresa dalla parte dei tifosi nerazzurri, elogiando il comportamento di Capitan Icardi. Questo il suo commento: “E’ stata una porcata chiudere lo stadio all’Inter per queste persone che fischiano allo stadio i ragazzi di colore. Questi personaggi fanno come gli asini che ragliano, ma ci sono persone per bene e non possono vedere la partita, è una porcata. Icardi è stato bravissimo nel suo gesto di avvicinarsi a Koulibaly: ha capito perfettamente quello che stava succedendo”.