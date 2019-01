Moratti, follie per Ince e Cantona, ma Ronaldo resta unico

(Inter Moratti Snejider) Nel corso della lunga intervista a Sky Sport, Moratti è tornato su due sue vecchie fiamme degli inizi della sua presidenza , Cantonà e Ince. Il primo non vestì mai la maglia nerazzurra ed è rimasto uno dei sogni irrealizzati del Presidente, che vedeva nel francese la quintessenza della concretezza in campo e doti di leadership fuori dal comune. L’inglese invece fu interista per due anni, Moratti lo ricorda con grande affetto, come un trascinatore generoso ed un’ottima persona

Non poteva mancare un cenno al più grande di tutti, Ronaldo. “Gli ho sempre voluto molto bene, lui ne ha voluto a me” confessa Moratti . Il suo grandissimo rendimento nella prima stagione fu merito di Simoni, che Moratti ricorda con enorme amicizia e come colui che riuscì a tirar fuori dal fenomeno il meglio delle sue enormi potenzialità.

E non manca un accenno polemico allo staff della nazionale brasiliana che durante i mondiali francesi sbagliarono la preparazione di Ronaldo, caricandolo eccessivamente e procurandogli i gravi disagi che bloccarono il fuoriclasse.

Mourinho e Snejider, ecco perchè arrivarono all’Inter

Infine Moratti ha ricordato due eroi del triplete con altrettanti aneddoti. A proposito di Mourinho Moratti ricorda di averlo notato ai tempi della vittoria della Champions con il Porto. Non tanto per il gioco espresso dai portoghesi quanto per il carattere del suo allenatore.

Nella conferenza stampa del ritorno della semifinale con il Deportivo (l’andata era finita sullo 0-0) Josè disse di non essere preoccupato dalla gara di La Coruna ma di pensare già alla finalissima. “Sentite quelle parole, mi sono detto: questo signore non può non passare dall’Inter”.

E infine a proposito di Snejider, Moratti svela che Il suo acquisto “ nacque dal consiglio del gestore di un bar, tifosissimo dell’Inter: riteneva che l’olandese fosse il tassello mancante per rendere quella Inter imbattibile e capace di vincere la Champions. Lo ascoltai”.

Fonte Sky Sport