Mercato Inter, sogno sfumato: il giocatore è pronto ad accasarsi al Barça

Mercato Inter – Stando a quanto riferito stamane dalla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot è pronto a trasferirsi al Barcellona. Per il centrocampista francese, l’ultimo periodo al PSG non è stato tra i più sereni. Il club parigino infatti, oltre a non convocarlo pareva impedire al ragazzo anche di entrare negli spogliatoi prima delle partite. Una situazione senza dubbio complicata che difficilmente potrà protrarsi ancora a lungo.

Per questo motivo, su Rabiot che dal prossimo 1 luglio sarà ufficialmente svincolato, l’Inter vigila da mesi. Acquistarlo a gennaio non pare impossibile, ma il forte pressing del Barcellona sta sconvolgendo tutto. Inoltre, dal canto suo il francese ha già mostrato gradimento per la destinazione catalana.

Mercato Inter, Rabiot rifiuta tutti: vuole solo il Barça

Sull’ormai probabilissimo trasferimento del classe ’95 in blaugrana, il quotidiano sportivo rosa scrive: “I dirigenti del Barça hanno in programma di sedersi al tavolo coi parigini per trovare un accordo e chiudere il trasferimento nella sessione invernale, senza aspettare la scadenza del contratto a giugno. Intanto il giocatore ha dato un segnale forte sulla preferenza alla Liga, rifiutando le lusinghe del Tottenham, che ha fatto un sondaggio nelle ultime ore, e al Liverpool qualche giorno fa”. Se inizialmente Rabiot pareva il compagno di reparto perfetto per Brozovic, adesso Ausilio e Marotta saranno costretti a cercare altro e altrove.