Maglia Inter 19/20 | Le prime interpretazioni, strisce diagonali sì, ma solo…

Maglia Inter 19/20, ecco alcune interpretazioni

Maglia Inter 19/20 – Sembrerebbe ormai certo il fatto che, dalla prossima stagione, faranno capolino sulle divise dei nerazzurri le strisce diagonali. Ne avevamo già parlato circa un mese fa, (clicca qui per approfondire), ed ora sembrerebbe essersi concretizzata questa ipotesi. A tal proposito è uscito un articolo di Repubblica che spiega le intenzione di Nike per i prossimi due anni. L’inserimento del diagonale sarà graduale, il prossimo anno andrà a coprire una piccola porzione di maglia, sino a prendere il sopravvento nella stagione 20/21. Il noto grafico, Rupertgraphic, ha provato ad ipotizzarne le fattezze. Non è ancora ben chiaro, ad oggi, la disposizione delle strisce, sino ad ora sono state avanzate alcune ipotesi che potrebbero rivelarsi veritiere.

Il disegno di Rupertgraphic

La verità è che non ci ho capito un cazzo…ma così un po' mi funziona. #Inter pic.twitter.com/anWwC7ATp3 — rupertgraphic (@rupertalbe) November 23, 2018

Molto interessante anche il punto di vista di Jack Henderson, che propone 4 diversi kit: