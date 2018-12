Lautaro Martinez è carico e pronto per la sfida di sabato

Il post di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez scalpita. Il giovane argentino ha voglia di giocare e dimostrare di valere l’investimento fatta dall’Inter. Andamento altalenante per il Toro, molto bene quando parte da titolare, 2 gol contro Cagliari e Bologna, da subentrato non ha ancora convinto. Unica azione degna di nota riguarda il passaggio per il pareggio di Icardi a San Siro contro il Barcellona. Durante le ultime gare è sembrato troppo lezioso, testardo nel cercare di risolvere la gara da solo, ha dimostrato di avere tecnica e forza fisica, dovrebbe dimostrarsi un pò più umile nei confronti della squadra. Questa la sensazione che traspare dalle ultime uscite. Il torno andrebbe domato, disciplinato, in modo tale che possa esprimere al massimo le sue grandi potenzialità.

Leggi anche: Collezione Nike Inter, da gennaio i nerazzurri cambiano look (FOTO)

La carica di Lautaro

“Una settimana lunga per allenarsi e preparare la partita di sabato”.