Zhang-Inter, voglia di Champions: il messaggio che il presidente ripete ogni giorno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/05/2023

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro ha voglia di Champions. La vittoria della nona Coppa Italia della storia interista, ha portato tantissimo entusiasmo in casa nerazzurra. Un altro trofeo, dopo la Supercoppa Italiana, e la testa che, adesso, si proietta all’ultimo sforzo per raggiungere la Champions League e poi, finalmente, alla finale di Champions League di Istanbul.

La coppa dalle grandi orecchie è diventato un sogno proibito, in casa nerazzurra. E dopo l’impresa del 2010, si sogna di poter fare il bis in Turchia. Sono ancora fresche le ferite dell’ultima finale europea persa, in Europa League, contro il Siviglia. Per questo, il presidente Steven Zhang, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha lanciato un messaggio chiaro ad Inzaghi e al suo staff.

La finale contro il Manchester City è la battaglia per eccellenza. Sicuramente, gli inglesi, sono di gran lunga superiori rispetto alla squadra di Inzaghi. Ma Zhang ha messo nel mirino la Coppa e vuole fare di tutto per riportarla a Milano dopo 13 anni. Starà ad Inzaghi e ai suoi calciatori prepararsi al meglio e rendere la vita quanto più difficile agli uomini di Guardiola.