UFFICIALE: arrivata la sentenza UEFA per Nicolò Barella

Adesso è ufficiale.

Barella salterà le gare di andata e ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Il comitato della UEFA si è riunita lo scorso martedì per valutare il caso e in base ai filmati e al referto del direttore di gara si è deciso di fermare il centrocampista nerazzurro per ben 2 turni. L’Inter è stata informata e non farà ricorso.

Inter che pagherà a caro prezzo il cartellino rosso di Barella, ricevuto dopo un fallo di reazione verso Militao nell’ultima gara dei gironi. Ora spetta a Simone Inzaghi scegliere il sostituto di Barella nelle due partite importantissime degli ottavi di finale.