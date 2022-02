Statistiche Genoa Inter, quando il Marassi diventa un tabù

Genoa-Inter è stata una gara che ha donato terreno fertile agli amanti delle statistiche.

Una partita terminata 0-0 ma che ha dato prova di come una partita di calcio possa diventare imprevedibile e alla fine emettere sentenze spietate. Nonostante il 72% di possesso palla, gli uomini allenati da Simone Inzaghi hanno messo in atto una gara caratterizzata da un gioco propositivo ma anche da molta imprecisione negli ultimi 20 metri di campo. Ribaltamenti di fronte, cambi di gioco precisi e sgroppate rapide sulla fascia da parte degli esterni, non hanno ugualmente portato ai gol degli attaccanti. E' così dunque che l'Inter si ritrova a dover rimuginare su altri punti preziosi persi nonostante i 21 tiri totali, una traversa colpita da Danilo D'Ambrosio e 14 calci d'angolo che hanno quasi tutti messo in pericolo il Grifone.

Nel frattempo, quest'oggi andremo ad analizzare gli ultimi cinque match andati in scena a Marassi tra le due squadre, il tutto partendo da quel Genoa-Inter finito 1-0 grazie alla rete dell'ex Goran Pandev. L'anno successivo lo scontro diretto terminò 2-0 in favore dei padroni di casa grazie ancora alla rete di Goran Pandev e all'autorete di Andrea Ranocchia, mentre nella stagione 2018/2019 a vincere furono gli ospiti con un roboante 0-4 (doppietta di Roberto Gagliardini e reti di Mauro Icardi ed Ivan Perisic).

Infine arriviamo agli ultimi due Genoa-Inter andati in scena prima di quello di ieri sera: quello del luglio 2020 terminato 0-3 per gli ospiti (doppietta di Romelu Lukaku e gol di Alexis Sanchez) e quello della passata stagione che ha visto trionfare nuovamente gli ospiti ma questa volta per 0-2 (ancora una volta ad andare in rete fu Romelu Lukaku insieme a Danilo D'Ambrosio). Insomma, il trend negativo che per i nerazzurri partì nel 2015 si è invertito con un po' di anni di distanza ma testimonia comunque le evidenti difficoltà che si possono incontrare in un campo ostico come quello di Marassi.