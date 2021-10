Spalletti al settimo sigillo: il Napoli batte la Fiorentina 1-2

Luciano Spalletti suona la settima.

Il Napoli dell'ex tecnico nerazzurro porta a casa la settima vittoria consecutiva su sette partite di campionato e si conferma sempre più leader della classifica di Serie A. Un risultato grandioso, ottenuto grazie alla vittoria, quest'oggi, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, come contro l'Inter, si era portata in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete da parte del difensore argentino, Martinez Quarta. E dire che il Napoli era andato anche vicino al pareggio con il rigore che però, il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, ha sbagliato e con la grande parate di Dragowski e dopo un batti e ribatti, in cui il portiere Viola si era superato, alla fine Lozano insacca.

Ma non è finita qui, perchè il definitivo sorpasso si concretizza grazie ad un colpo di testa di Rrhamani che sfrutta un bel calcio di punizione del compagno Zielinski. Napoli che dunque si candida ad essere una delle grandi favorite per la vittoria finale del campionato, con un allenatore che ha sempre dimostrato di poter stare in certe posizioni e che quest'anno ha, probabilmente, l'organico migliore mai allenato. Vedremo se questa continuità durerà ancora perchè se è vero che fino ad ora il Napoli non ha sbagliato un colpo, è anche vero che quando Spalletti era allenatore dell'Inter, ha iniziato ad avere una flessione importante a cominciare dal periodo di gennaio e per tutta la seconda parte di stagione. Sarà così anche al Napoli? Staremo a vedere nelle prossime giornate.