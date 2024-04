di Salvatore Impusino, pubblicato il: 02/04/2024

Nonostante l’assenza dello svizzero Sommer, è sempre clean sheet. Anche questa volta la porta inviolata è rimasta inviolata (19esimo clean sheet dell’Inter nelle 30 gare disputate in questa Serie A).

Sommer assente ma Audero mantiene la porta inviolata

Come sottolinea il club nerazzurro nel suo ultimo comunicato, “eguagliato il record di clean sheets collezionati a questo punto di un torneo di massima serie: 19 dopo 30 incontri disputati anche nel 1988/89. 14 le reti subite nelle 30 gare di questa Serie A per un altro record difensivo: l’Inter non ha mai concesso meno gol a questo punto di un singolo campionato della competizione (14 anche nel 1988/89)”.