Sampdoria-Inter, Inzaghi ha sciolto il dubbio in attacco. Novità sulla fascia

Prosegue la preparazione dell’Inter di Simone Inzaghi per il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria, in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Marassi. I nerazzurri sono a caccia del terzo successo di fila, dopo i 6 punti conquistati contro Genoa ed Hellas Verona.

Il gruppo si sta pian piano ricomponendo dopo la sosta per le nazionali. Hanno già ripreso ad allenarsi gli “europei” Brozovic, Perisic, Dumfries, Dzeko, Skriniar, Calhanoglu e De Vrij. Nella giornata di oggi rientreranno anche gli italiani Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, mentre Sensi sarebbe già ad Appiano Gentile. Bisognerà aspettare soltanto domani per i sudamericani Lautaro, Correa, Vidal e Vecino.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi sembrerebbe intenzionato a far risparmiare i sudamericani per la sfida di domenica ed affidarsi al solito 3-5-2 con lo scudo Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Sulla fascia destra dovrebbe essere schierato Dumfries mentre sulla sinistra Perisic. In mezzo al campo riconfermati Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre in avanti toccherà a Sensi stare a supporto dell’unica punta Dzeko. Il centrocampista è in buone condizioni dopo il problema al polpaccio rimediato in nazionale e dovrebbe partire da titolare. Buone notizie sulle condizioni di Sanchez, che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e potrebbe rientrare nella lista dei convocati per Marassi. Il cileno non è ancora pronto per essere schierato dal primo minuto ma potrebbe essere utilizzato come jolly a partita in corso.