Mondo del calcio in lutto: a 82 anni si spegne Pelè

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/12/2022

Pochi istanti fa, all’età di 82 anni, si è spento l’ex campione Pelè. Da tempo, O Rey, si era ammalato e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. A dare la notizia della tragica notizia, la figlia di Pelè, Kely Nascimiento, che attraverso il proprio profilo Instagram ha scritto: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente…”.

Un altro grande campione del calcio ci lascia. Una malattia lunga che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Tutto il mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia di Pelè, ricordando le grandi gesta di un uomo, prima ancora che di un calciatore, che ha lasciato una traccia indelebile in questo sport e che verrà ricordato per l’eternità.