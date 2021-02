Milan-Inter 0-3, Zhang:" Con il duro lavoro non ci fermeremo mai"

Anche se a distanza, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha avuto modo di seguire il derby stravinto per 3-0 contro il Milan e ha deciso di lasciare il suo orgoglio post-partita ai suoi canali social.

Infatti, attraverso il suo profilo Instagram, Zhang ha detto:" Forza ragazzi! Con tutto il cuore e il duro lavoro non ci fermeremo mai”.

Un segno di vicinanza da parte del presidente, in un momento in cui si vocifera molto in merito al futuro societario dell'Inter.