Mercato Inter, le parole che fanno pensare al 'colpo' a 0

L'Inter potrebbe blindare la porta già durante la prossima sessione di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'erede di Handanovic dovrebbe essere Andrè Onana. Il portiere dell'Ajax, che ha il contratto in scadenza nel 2022 come il collega sloveno, dovrebbe liberarsi a parametro zero. "Se Onana rinnoverà il contratto con noi? Nel calcio - ha dichiarato Marc Overmars tramite i microfoni di Ajax Tv - mai dire mai, ma al momento non credo sia una cosa che possa verificarsi a breve. Siamo stati molto chiari. Abbiamo passato molto tempo a trattare per prolungare il suo contratto, ma non ha funzionato. Poi gli abbiamo dato lo spazio per trasferirsi in estate e non è successo neanche quello".

La notizia di un possibile addio trova riscontro nelle parole successive dichiarate dal direttore sportivo degli olandesi, secondo il quale " nel prossimo mercato invernale potrebbe trasferirsi, certo, ma ci sarebbe comunque da trovare un accordo economico. Altrimenti, se ne andrà a giugno a parametro zero". E' necessario però ricordare che l'estremo difensore è squalificato fino al mese di novembre dopo una sanzione inflittagli dalla Uefa dopo essere risultato positivo al furosemide, medicinale prescritto alla moglie, a seguito di un test anti-doping effettuato il 30 ottobre 2020.