Lazio Inter, esami per Immobile: gli ultimi aggiornamenti

Lazio Inter: Ciro Immobile potrebbe completare il suo recupero il extremis.

Come riportato da un tweet del canale ufficiale della società presieduta da Claudio Lotito, il centravanti, questa mattina, si è recato in Paideia per lo svolgimento di alcuni esami strumentali. Ricordiamo, ne parliamo qui, che il ragazzo non è stato neanche convocato da Roberto Mancini per per una elongazione al muscolo semimembranoso della coscia destra. Infortunio avvenuto nella gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca.

La squadra di Maurizio Sarri spera di avere un responso positivo in vista della partita contro i nerazzurri in programma sabato 16 alle ore 18 all'Olimpico. Gli ultimi allenamento hanno dato un segnale positivo allo staff tecnico che sperano di poter dare l'ok all'attaccante per il rientro in gruppo. Maggiori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore anche se il bomber scalpita e sta lavorando al massimo per ottenere la convocazione. Al momento, però, al centro del reparto offensivo dovrebbe comparire Muriqui accompagnato da Felipe Anderson e Pedro.

Una buona notizia per il tecnico toscano arriva poi da Mattia Zaccagni. Il calciatore ha recuperato dal trauma distrattivo a carico del muscolo Ileopsoas rimediato nella gara pareggiata contro il Cagliari e sarà a disposizione per sfidare l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, invece, ricevono ottime notizie dall'Argentina, dove Lautaro Martinez ha giocato da titolare e siglato il terzo gol contro l'Uruguay. L'attaccante non aveva giocato il match precedente per un affaticamento muscolare. Qui leggerete altri dettagli. L'ex Racing difficilmente sarà in campo dal primo minuto perchè i sudamericano rientreranno per ultimi in Italia.