Lazio-Inter, il punto sulle condizioni di Immobile e Zaccagni

Lazio-Inter: Mattia Zaccagni potrebbe recuperare, scetticismo per Ciro Immobile.

Secondo quanto riportato da lalaziosiamonoi.it, l'ex calciatore del Verona ha svolto principalmente un lavoro in palestra dove ha aumentato anche i carichi di lavoro. In un secondo momento ha preso anche parte alla partitella nella giornata di ieri 7 ottobre. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno ma dovrebbe essere a disposizione per il match in programma sabato 16 ottobre. Il calciatore ha dunque quasi recuperato dal trauma distrattivo a carico del muscolo Ileopsoas rimediato nella gara pareggiata contro il Cagliari.

Scetticismo, invece, per l'attaccante Ciro Immobile che non è stato neanche convocato da Roberto Mancini per una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il centravanti napoletano sta svolgendo lavoro differenziato in palestra ed il suo rientro in gruppo è previsto per la prossima settimana, quando mancheranno pochi giorni alla sfida dell'Olimpico. Al suo posto, in caso di forfait, agirà Muriqi.

Maurizio Sarri monitora anche la situazione difensiva che non potrà contare su Francesco Acerbi (ne parliamo qui). Ci sarà ballottaggio tra Radu e Patric anche se lo spagnolo, al momento, appare favorito per una maglia da titolare. Tanta tensione anche in casa nerazzurra per le notizie che riguardano Lautaro Martinez. L'argentino, dopo il problema muscolare, qui troverete i dettagli, dovrebbe recuperare per la prossima settimana. Lo staff medico di Scaloni, dettaglia una notizia di Sku Sport, ha parlato di riposo a scopo precauzionale che gli consentirebbe già di giocare nel successivo impegno. L'Inter, invece, vorrebbe averlo in anticipo per valutare la situazione concedergli un recupero più graduale.