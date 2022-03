Juventus-Inter, Dybala osservato speciale: tra campo e mercato

Juventus-Inter, l’osservato speciale del match dell'Allianz Stadium che andrà in scena domenica prossima sarà senza dubbio Paulo Dybala.

Per l’argentino sarà molto probabilmente l’ultimo derby d’Italia, almeno con addosso la maglia bianconera, tranne se le due squadre si affrontino nuovamente in finale di Coppa Italia. A fine stagione lascerà Torino a parametro zero e il suo futuro potrebbe essere proprio all’Inter. Beppe Marotta, infatti, sarebbe pronto ad affondare il colpo ed entro le prossime settimane è previsto un incontro con il suo agente.

Il big match di domani, dunque, non sarà speciale solo per la classifica e la lotta scudetto ma anche e soprattutto per Paulo Dybala. La Joya, salvo colpi di scena, dovrebbe essere schierato dal primo minuto al fianco di Dusan Vlahovic, da lui ci si aspetta una prova d’orgoglio dopo la burrascosa questione rinnovo con la Juventus ed è anche chiamato a dimostrare le sue qualità a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra. In questi giorni è atteso un confronto tra Massimiliano Allegri e il giocatore per fare il punto sul suo impiego fino al termine di questa stagione.

Dybala negli ultimi tre incroci contro i nerazzurri in campionato ha sempre segnato: nel match di andata ha realizzato il gol del pareggio all’ottantanovesimo minuto e due gol tra andata e ritorno della stagione 2019/2020. La passata stagione, invece, saltò entrambi i match per infortunio.