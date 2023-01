Inter, vicenda Skriniar, lo spogliatoio ha preso l’ultima decisione

di Mario Spolverini, pubblicato il: 30/01/2023

Sono ore frenetiche per l’Inter e Skriniar. Si attende di conoscere se il PSG recapiterà l’offerta per avere subito il giocatore o se tutto viene rimandato al mercato estivo.

Anche se dovesse restare a Milano fino al prossimo mese di giugno il difensore non vestirà più la fascia di capitano dell’Inter.

E’ quanto riporta Marco Barzaghi nel suo ultimo reportage per Sport Mediaset.

Lo spogliatoio nerazzurro avrebbe deciso di assegnare la fascia ad un altro giocatore, con tutta probabilità Lautaro Martinez.