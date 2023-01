di Mario Spolverini, pubblicato il: 13/01/2023

Tre forfait annunciati nell’Inter che domani affronterà il Verona.

Lukaku, Handanovic e Brozovic non saranno della partita, il loro rientro è previsto per il derby di Supercoppa.

Notizie positive invece per il centrocampo di Inzaghi.

Dopo Calhanoglu anche Barella torna disponibile. Il turco potrebbe riprendersi la maglia da titolare mentre per l’azzurro è ipotizzabile un inizio dalla panchina.

Lo riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport.