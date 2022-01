Inter, Supercoppa che passione: le 5 vittorie memorabili

Supercoppa, ufficiale la decisione del Consiglio di Lega che ha confermato la data del 12 gennaio per il tanto atteso match tra Inter e Juventus. Al San Siro sarà in palio il primo trofeo 2022 tra i campioni in carica della Serie A e i vincitori della Coppa Italia.

L'Inter si giocherà la Supercoppa Italiana per la decima volta nella sua storia: nelle precedenti nove edizioni disputate ha collezionato 5 vittorie e 4 sconfitte. Di queste vittorie alcune resteranno nella storia del calcio per sempre. Una è senza dubbio quella del 2005, proprio contro la Juventus al Delle Alpi. In quell’occasione i nerazzurri riuscirono a conquistare il titolo ai supplementari con un gran gol di Juan Sebastian Veron. Un’altra vittoria memorabile è quella in rimonta contro la Roma del 26 agosto 2006. Gli uomini di Roberto Mancini, sotto di 3 reti al 34’ minuto del primo tempo riuscirono a ribaltare il risultato sul 4-3 con la doppietta di Patrick Viera, Hernan Crespo e il gol decisivo di Luis Figo ai supplementari.

Contro i giallorossi è andata in scena un’altra vittoria indimenticabile, ovvero quella del 2008 decisa dal calcio di rigore di Javier Zanetti. L’ultima Supercoppa vinta dai nerazzurri è quella del 2010, con Jose Mourinho in panchina, con un secco 3-1 rifilato sempre alla Roma con la doppietta di Samuel Eto’o e la rete di Goran Pandev. Da ricordare anche la prima volta che l’Inter riuscì a conquistare la Supercoppa nel 1989 con un 2-0 alla Sampdoria firmato da Cucchi e Serena.