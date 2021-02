Inter Suning, ulteriori notizie positive: 55 milioni convertiti in capitale

Ulteriore segnale da parte della proprietà nerazzurra in merito alle note vicende relative alla gestione economica del club. Suning ha convertito in capitale 55 milioni di euro, somma precedentemente versata come prestito. Il colosso cinese ha ribadito - semmai ce ne fosse bisogno - la ferma volontà di proseguire nel sostegno economico e sportivo dell'Inter. Questo passaggio non esclude - casomai rafforza - la ricerca di partners in grado di garantire ulteriore solidità economica.

La nota ufficiale

"Nel semestre chiuso al 31 dicembre 2020, un importo di 30 milioni è stato convertito in capitale. Questo un importo in essere di 102,2 milioni (inclusi interessi maturati di 15,1 milioni). Nel gennaio 2021 è stata effettuata un’ulteriore conversione in equity per 25 milioni di euro".

Con questa operazione Suning rinuncia alla restituzione dei soldi che andrebbero nel capitale sociale, escludendo in questo modo il costo degli interessi.