Inter, Sole 24 Ore: "Pif interessato al 30%? Non ha una logica finanziaria"

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'acquisto di alcune quote dell'Inter da parte del Pif, il Public Fund Investment saudita. Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, ha analizzato la situazione: "Dal punto di vista finanziario non ha alcuna logica che un fondo ti strapaghi una minoranza 300 milioni per non contare nulla. I sauditi avranno bisogno di visibilità in occidente per migliorare la loro immagine internazionale, ma non sono sprovveduti".

Al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione (clicca qui per leggere l'articolo), Bc Partners resta in pole position per l'acquisto dei nerazzurri.