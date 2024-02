Inter, Sensi di nuovo sotto i ferri

di Redazione, pubblicato il: 22/02/2024

(Inter) Nuovo intervento chirurgico per Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro è stato operato per rimuovere la placca applicata lo scorso anno per ridurre la frattura malleolo-tibiale che si procurò mentre vestiva la maglia del Monza.

Sensi resterà sicuramente assente per i match contro Lecce, Atalanta e Genoa. La speranza dello staff nerazzurro è di averlo arruolabile dopo il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid.