Inter, scoperto il “colpevole” del tormentone, è Calhanoglu

di Mario Spolverini, pubblicato il: 06/02/2023

In un editoriale per CM.com Sandro Sabatini ripercorre il derby di ieri sera.

Rose diverse, momenti diversi, scelte tattiche diverse. Tutto diverso tra l’Inter che ribadisce la superiorità cittadina dopo la Supercoppa di Riyad ed un Milan sempre meno giustificabile.

“E poi c’è Calhanoglu. Quello dei cori sul pullman scoperto del Milan, ma anche quello che – nessuno provvede a ricordarlo – inventò il coro tormentone “Pioli is on fire”. Quel Calhanoglu che gli urlano “figlio di”, lui batte il corner per la testa di Lautaro e poi si mette le mani alle orecchie, per ascoltare il coro che si zittisce mentre esplode l’esultanza dei tifosi nella curva opposta.

Calhanoglu è figlio di un calciomercato sbagliato, quello che ha illuso il Milan di svincolare tutti senza rimpianti. Calciomercato azzeccato, quello che consente all’Inter di schierare nella formazione titolare addirittura 5 presi a zero (Onana, Acerbi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dzeko). Si chiama calciomercato. Punto.”