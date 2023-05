di Redazione, pubblicato il: 24/05/2023

(Inter) Il cambio era preventivato ma forse è arrivato troppo presto. Dzeko non l’ha presa bene quando Inzaghi l’ha richiamato in panca per inserire Lukaku. Il bosniaco ha avuto una reazione non clamorosa ma evidente. I cronisti di SportMediaset vicini hanno parlato di uno scambio di idee robusto. Tutto concluso però cona stretta di mano.