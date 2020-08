Inter, Sanchez verso il recupero. Nel Siviglia Munir sostituisce Ocampos

Nel momento in cui si è toccato la coscia sul tramonto della sfida contro il Bayer Leverkusen, Alexis Sanchez ha sin da subito mandato in preallarme lo staff medico interista. Risultato: distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra che in occasione della semifinale con lo Shakhtar Donetsk lo ha tenuto ai box.

Ora però per il cileno filtra ottimismo. Seppur per un breve lasso di tempo, questa sera l'ex Manchester United potrà essere impiegato da Antonio Conte per tentare di dare il proprio contributo.

In casa Siviglia invece a destare preoccupazione è Lucas Ocampos. L'ex Genoa ha ancora male al ginocchio. Pertanto, il tecnico degli andalusi Julien Lopetegui lo sostituirà con Munir El Haddadi, attaccante cresciuto nelle giovanili del Barcellona.