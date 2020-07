Inter, problema evidente da tempo: ora si deve risolvere

Una sconfitta incredibile contro il Bologna. Sessanta minuti quasi perfetti, poi un black out inspiegabile. Dopo il rigore sbagliato da Lautaro, l'Inter è sparita dal campo.

Non ci sono giustificazioni per la squadra di Conte, con l'uomo in più e la partita in controllo. Tanti gol sbagliati, come accaduto nelle ultime partite disputate, ma il blocco dei nerazzurri è gravissimo.

L'Inter stacca la spina durante i match, problema che si evidenzia da inizio stagione. Si gioca bene un tempo e non si riesce a dare continuità nell'arco dei novanta minuti. È accaduto spesso in campionato e in Champions League, come la sconfitta di Dortmund.

Problema di testa, di mentalità, oltre ad alcuni errori tecnici in campo vistosi che portano alla perdita di punti importanti. È un problema da risolvere se l'Inter vuole tornare in alto. Tutti in discussione come detto da Conte, ma si deve alzare l'asticella. L'arrivo di giocatori di qualità sarà determinante. Giocatori che reggono le pressioni, che fanno la differenza. Nel futuro serviranno questi profili. La maglia dell'Inter pesa, non è semplice da indossare, ma è tempo di tornare protagonisti con giocatori da Inter.