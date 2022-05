Inter, per la mediana spunta Asllani: alla scoperta del talento albanese

Inter, continua la ricerca di un vice Brozovic per la prossima stagione.

Tra i nomi nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe anche quello di Kristjan Asllani, classe 2002 di proprietà dell’Empoli. Il centrocampista è una delle rivelazioni del club toscano di quest’anno e dopo la partenza di Ricci si è pian piano conquistato un ruolo importante nello scacchiere di Andreazzoli. Centrocampista albanese, già nel giro della nazionale maggiore, cresciuto a Buti in provincia di Pisa e fin da giovanissimo nel vivaio del club toscano dove è stato uno dei protagonisti del campionato primavera vinto la scorsa stagione con 7 gol e 3 assist in 22 presenze.

A partire da questa stagione è stato promosso in prima squadra dove ha collezionato 20 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia. Per lui anche 3 presenze e 3 gol in Youth League e altre 4 con la primavera. Centrocampista dinamico, veloce e tecnico che, dopo un inizio di carriera in cui ricopriva il ruolo di trequartista, si è trasformato in mediano. Un nuovo ruolo che ne esalta a pieno le sue qualità e che lo ha fatto finire nel mirino di diversi club, sia italiani che Europei. L’Empoli lo valuterebbe una decina di milioni di euro ma il prezzo del suo cartellino sembrerebbe destinato ad aumentare sempre di più. I nerazzurri sarebbero seriamente interessati e pronti a tentare l’assalto la prossima estate.