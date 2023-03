Inter, parla Gosens: dal dualismo con Dimarco al futuro (La Repubblica)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 31/03/2023

Inter, Robin Gosens ha rilasciato un’intervista ai microfoni devLa Repubblica. Il tedesco, acquistato nel gennaio del 2022 dai nerazzurri, finora ha deluso le aspettative non riuscendo a ritagliarsi un posto da titolare.

La sua avventura a Milano è stata senza dubbio condizionata dal grave infortunio subito prima del suo arrivo. Di seguito un estratto delle sue parole riportato da Tuttomercatoweb:

“Sono onesto, so che per troppo tempo non sono stato il giocatore che l’Inter pensava di aver comprato. Ho parlato di questo anche con Marotta e Ausilio. Avevo sottovalutato la possibile influenza degli infortuni sul mio gioco. Ora però sto bene e posso far vedere chi è il vero Robin”.

Inter, Gosens chiaro sul futuro e sugli obiettivi

Il tedesco ha poi proseguito parlando del suo futuro: “Nel mio futuro c’è solo l’Inter. Nessuno mi ha mai regalato nulla nel corso della mia carriera, ma il trasferimento alla Pinetina l’ho vissuto come un dono. È una delle squadre più grandi al mondo, voglio mostrare di meritarla”.

Gosens ha detto la sua anche sulla stagione altalenante che sta vivendo l’Inter: “”Abbiamo la qualità per vincere tantissimi trofei, ma ci manca continuità nei risultati. Lo sappiamo noi per primi, ne parliamo, ci incazziamo. Ci aspetta il mese più importante, dobbiamo provare a vincere tutte e 9 le partite che ci aspettano ad aprile”.

Infine anche alcune parole su Dimarco, con il quale si gioca il posto sulla fascia sinistra: “Abbiamo un bel rapporto con Dimash, mi ha aiutato fin dall’arrivo a Milano. È cresciuto nell’Inter e mi ha insegnato ad amarla. Vederlo giocare benissimo è uno stimolo. Ed è uno stimolo per lui quando gioco bene: la concorrenza fa bene.