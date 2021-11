Inter news, problemi fisici per Bastoni: il difensore torna a Milano

Inter news: ancora problemi fisici per Alessandro Bastoni.

Il difensore classe 1999 dell'Inter, nella giornata di giovedì, secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, ha avuto un riacutizzarsi di quell'affaticamento muscolare che lo aveva costretto ad uscire dal campo nella partita di domenica scorsa contro il Milan a San Siro. Nei prossimi giorni saranno da valutare le condizioni del giocatore che, ieri, nel match decisivo contro la Svizzera è rimasto in tribuna, vedendo giocare al suo posto il difensore della Lazio, Francesco Acerbi.

Ma, sempre secondo l'emittente, Bastoni non potrebbe aver saltato solamente la partita contro la Svizzera, anzi è notizia di pochi minuti fa il suo ritorno a Milano e, quindi, la non convocazione per la partita contro l'Irlanda, decisiva per la qualificazione al Mondiale. Un infortunio che non ci voleva, soprattutto perchè, per quello che interessa l'Inter, a questo punto la sua presenza potrebbe essere in dubbio per l'importantissima partita contro il Napoli che potrebbe dire molto sulle ambizioni scudetto della squadra nerazzurra in questa stagione, soprattutto dopo un pareggio del derby che è stato molto stretto agli uomini di Simone Inzaghi.

Ma non solo problemi per Bastoni, anche Nicolò Barella, nella gara di ieri, è uscito malconcio facendo posto a Bryan Cristante. Anche in questo caso, secondo quanto riportato il bordocampista della Rai ieri sera, il centrocampista nerazzurro ha giocato sul dolore, pertanto anche le sue condizioni non sono ottimali, anche se la sua presenza per la partita contro l'Irlanda non dovrebbe essere in dubbio. Vedremo, dunque, che soluzioni troverà Simone Inzaghi. Anche perchè, oltre alla partita contro il Napoli, dopo, ce ne sarà un'altra di vitale importanza, contro lo Shakhtar Donetsk, per il passaggio del turno in Champions League che potrebbe portare tanti vantaggi anche in termini economici - leggi qui, a proposito, quanto potrebbe giovare alle casse dell'Inter il passaggio del turno.