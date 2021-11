Inter news, spunta l'incasso dalla Champions: svelata la cifra gudagnata

Inter news: novità importante dalla UEFA.

L'Inter con la testa al Derby (Dove e come vedere il match) ritrova una piccola soddisfazione dagli incassi della Champions. Dopo un avvio stentato in europa League, ha conquistato punti importanti. Se in campionato la squadra di Simone Inzaghi ha convinto fin da subito, in coppa ha dovuto fare i conti con una partenza in salita. Le due vittorie di fila contro lo Sheriff hanno proiettato i nerazzurri al secondo posto nel girone e soprattutto avvicinandoli ad una qualificazione agli ottavi che manca da oltre 9 anni. Infatti, sotto la guida di Antonio Conte, l'Inter non aveva mai superato la fase a gironi, con Inzaghi sembra vicina la qualificazione agli ottavi.

Fondamentale sarà non sprecare la sfida contro lo Shaktar, attualmente ultima nel Girone D. Intanto i nerazzurri possono gioire, soprattutto la società. Lo scorso 20 ottobre infatti la UEFA ha versato nelle casse delle società partecipanti alla Champions League, i guadagni legati ai bonus ottenuti tramite i risultati delle prime tre giornate della fase a gironi. Tra le quattro squadre italiane (Inter, Milan, Juventus e Atalanta) impegnate in Champions, c'è stato un guadagno totale di 35,86 milioni. In testa a questa speciale classifica c'è l'Inter con 11,73 milioni di euro. La squadra di Zhang, da Campione d'Italia ha guadagnato la fetta maggiore di market pool, ovvero 8 milioni, alla quale sono stati aggiunti oltre 3 milioni di premi per i risultati.

Seguono a ruota: Juventus (10,4), Atalanta (7,73) e Milan (6). Dunque un netto distacco tra Milan e Inter che tra circa 24 ore saranno avversarie sul campo. Derby di Milano fondamentale per la classifica, Inzaghi ha già in mente diversi cambi, come svelato sul nostro sito.