Inter news, non solo gli infortuni. Un altro pericolo preoccupa i nerazzurri

Inter news, la gara contro il Napoli in programma per Domenica 21 novembre si annuncia piena di insidie per gli uomini di Simone Inzaghi.

Il big match contro la capolista arriva subito dopo la sosta per le nazionali, e i nerazzurri vi si presentano in un clima di grande incertezza. Dovranno essere valutate infatti le condizioni di diversi uomini chiave: da Stefan De Vrij (quello che spaventa di più), fino ad Alessandro Bastoni, passando per Edin Dzeko. Tuttavia non è questo l'unico rischio. La squadra dovrà vedersela con un avversario guidato da un tecnico con il dente avvelenato dopo le vicende degli ultimi anni. Luciano Spalletti sarà pronto infatti a dare battaglia alla sua ex squadra e alla sua ex società, dopo che il rapporto si è interrotto con modalità tutt'altro che idilliache.

Come riporta Il Mattino infatti l'allenatore toscano è rimasto molto scottato dall'esonero del 2019. Non appena arrivato Beppe Marotta in nerazzurro, racconta il quotidiano, Spalletti era già consapevole di ciò che sarebbe accaduto da lì a poco. Gli sono state rimproverate diverse scelte. Dal flop di Antonio Candreva a quello di Ivan Perisic. Il caso più eclatante che la società gli ha rinfacciato è stato però quello di Radja Nainggolan. Nonostante ciò ha onorato il suo impegno, conquistando l'accesso in Champions all'ultima giornata (causando la retrocessione serie B del suo amico Aurelio Andreazzoli). E il risultato finale è stato che l'attuale condottiero del Napoli ha rifiutato per due anni tutte le offerte che gli sono state recapitate, scegliendo di restare sul libro paga dell'Inter fino alla scadenza del contratto. Forse il peggior addio possibile. Anche peggiore di quello alla Roma.