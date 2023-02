Inter Milan, quando il destino ti offre un’occasione irripetibile

di Candido Baldini, pubblicato il: 05/02/2023

Inter, domani sera andrà in scena il derby tra i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi e il Milan guidato da Stefano Pioli. Questo match si giocherà il 5 febbraio. Proprio così, la stessa data di un anno fa. E questa partita presenta scenari simili, seppur con contesti e (purtroppo) obiettivi diversi. 12 mesi fa le due squadre si giocavano lo Scudetto. Alla fine prevalsero i rossoneri, che qualche mese più tardi alzarono il trofeo. Quest’anno in palio ci sono 3 punti chiave per la corsa al quarto posto. Una qualificazione in Champions che paradossalmente assume un’importanza maggiore del titolo dal punto di vista finanziario.

Ciò che appare disegnato dal destino è che i nerazzurri, così come un anno fa, sono ancora una volta padroni del proprio futuro. Una vittoria infatti potrebbe acuire ed aggravare la crisi degli avversari, che vengono da tre imbarcate consecutive e sono al momento fuori dalle prime quattro (ma guai a sottovalutarli soprattutto in un match così). Stesso scenario dell’ultimo derby giocato il 5 febbraio insomma, quando una vittoria avrebbe potuto spedire Pioli e compagni a -10, indirizzando in maniera netta la corsa scudetto. Alla fine invece, in pochi minuti, Olivier Giroud ribaltò tutto, facendo si che il Milan potesse iniziare la scalata alla vetta.

Inter, la magia del 5 e la possibilità di cambiare quanto successo un anno fa

Cosa che potrebbe accadere domani. Una vittoria degli uomini di Pioli in un match del genere potrebbe essere un toccasana oltre che una possibile chiave di volta per uscire dal periodo buio. Sembra insomma che il fato abbia offerto all’Inter l’opportunità di correggere quanto avvenuto nell’ultima occasione.

E se il destino ha fatto il suo ora starà ad Inzaghi ed ai suoi approfittare di questa chance, dimostrando di aver imparato dagli errori del passato. Così facendo si darebbe a questa stagione una rotta diversa, cancellando il significato di quel 5 febbraio per provare a dargliene uno più dolce. Un pò come accaduto per il 5 maggio, non ricordato più per la débacle di Roma, ma come l’inizio di una storia bellissima chiamata Triplete (il cui inizio è avvenuto proprio a Roma). E sempre di un 5 parliamo. Insomma, gli ingredienti ci sarebbero tutti…