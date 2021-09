Inter, Lautaro rinnova! Ma Mbappé può... 'portarlo via' da Milano

"L'Inter allontana i timori di una smobilitazione raggiungendo l'intesa verbale con Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto fino al 2026". Tanto breve quanto incisivo il lead del Corriere della Sera in edicola oggi, mercoledì 1 settembre.

Per tagliare questo traguardo "è stato sufficiente - rivela Monica Colombo nel suo articolo - un breve incontro ieri (martedì 31 agosto, ndr) con il procuratore, Alejandro Camano, per trovare un accordo sulla base di un ingaggio da 6 milioni annui più bonus da 500.000 euro". L'agente del Toro, come riporta il quotidiano milanese, ha poi commentato così: "Insieme abbiamo reso felice Lautaro e la sua famiglia, lui ha sempre voluto restare in nerazzurro". Si è dunque arrivati alla conclusione di una trattativa "estenuante e non priva di difficoltà" conferma il Corriera della Sera.

Monica Colombo sottolinea come "tolta la clausola da 110 milioni che corredava il precedente contratto valido fino al 2023, l’Inter dopo aver respinto in estate gli assalti del Tottenham e dell’Atletico Madrid, dà un segnale di robustezza, smarrita dopo le partenze eccellenti di Big Rom (Romelu Lukaku passato al Chelsea per 115 milioni, ndr) e di Hakimi". Il Corriere della Sera, però, tratteggia il possibile scenario già a partire dalla prossima estate, quella del 2022: "Resta da capire se l’Inter dopo lo sforzo attuale saprà superare quella fase di empasse finanziaria che ha determinato il provvisorio depauperamento estivo della rosa e la fuga di Antonio Conte. Permangono - si legge infatti sulle colonne del quotidiano milanese - le incognite sul futuro della famiglia Zhang, compresa quella di trattenere a Milano Lautaro, uno dei candidati a sostituire Mbappè nel 2022 al Psg".