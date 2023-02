Inter, la dirigenza incontra Inzaghi, alibi finiti, arriva l’ ultimatum

di Mario Spolverini, pubblicato il: 16/02/2023

La Gazzetta dello Sport dedica una lunga analisi alla situazione attuale dell’Inter. Dopo il pareggio con la Sampdoria la dirigenza ieri era presente al completo alla Pinetina. Nessun contatto con la squadra ma un lungo confronto con mister Inzaghi.

Gli alti e bassi in campionato non sono stati digeriti bene. A Genova la squadra ha fallito l’occasione per mettere una pesante ipoteca sul secondo posto. Con il Napoli che fa una corsa ormai solitaria, la conferma del piazzamento dello scorso anno è obbiettivo da portare a casa.

Insieme a questo le attese si concentrano sulla Champions. “Su questo punto, il presidente Zhang è sempre stato molto chiaro: vuole un’Inter capace di riassestarsi tra le migliori otto d’Europa.”

La Supercoppa da sola non basta. La Coppa Italia porterebbe al classico bicchiere mezzo pieno. Serve una svolta che restituisca continuità di risultati, serve ritrovare l’anima, serve eliminare le turbolenze che hanno caratterizzato il cammino di questa stagione.

“L’allenatore non avrà più alibi, così come la squadra: secondo posto e un cammino europeo all’altezza, solo così sarebbe meno amaro per il mondo nerazzurro accettare di essere usciti a inizio 2023 dalla lotta scudetto.”