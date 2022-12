Inter, Inzaghi alla ricerca del partner di Lukaku, la sorpresa è possibile

di Mario Spolverini, pubblicato il: 12/12/2022

(Inter) Lukaku ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo il mondiale terminato anzitempo. L’altro terminale della Lu-La è invece ancora in Qatar per giocarsi il titolo. Il rientro di Lautaro è previsto per il 28-29 dicembre dopo qualche giorno di riposo.

A quel punto mancherà meno di una settimana al big match con il Napoli. La Gazzetta dello Sport si chiede quale attacco potrà schierare mister Inzaghi in quella occasione così importante. Dando per scontato che Lukaku abbia recuperato una forma più che accettabile, “in caso di forma smagliante sarà Lautaro ad affiancare Lukaku, ma l’allenatore è già pronto a considerare almeno due alternative. La prima è quella testata in amichevole contro il Salisburgo: Henrikh Mkhitaryan come seconda punta, un ruolo che l’armeno ha nelle sue corde e che in amichevole ha dato le sue soddisfazioni.

Più classica la soluzione Edin Dzeko, l’uomo che di fatto ha sostituito il belga nell’estate del 2021 e che però – per questo motivo – non ha mai collaborato con lui. Soltanto 23 minuti alla prima giornata di campionato, contro il Lecce. ..Un azzardo, forse, ma un’opzione da non sottovalutare.”