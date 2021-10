Inter, il gol di Dzeko vale doppio: due nuovi record dopo Sassuolo

L'Inter batte il Sassuolo in rimonta grazie ai cambi. Grande intuizione dell'allenatore nerazzurro che ribalta il momentaneo svantaggio.

Sfida mai banale al Mapei Stadium, con i nerazzurri che vanno sotto dopo il rigore trasformato da Berardi. Primi 45 minuti da dimenticare per Inzaghi e i suoi. Ma poi la svolta. Al minuto 57' il tecnico fa entrare Edin Dzeko dalla panchina. Fuori Correa e dentro il Cigno di Sarajevo. Dopo appena 33 secondi, proprio l'ex Roma, su un cross di Perisic vola e di testa insacca il gol del pareggio. Al 76esimo ancora Dzeko, viene steso da Consigli e l'arbitro fischia calcio di rigore (poi confermato dal VAR). Rigore trasformato da Lautaro a sorpasso nerazzurro: 2-1 in rimonta.

Edin Dzeko è già entrato nella storia dell'Inter, come vi abbiamo raccontato in precedenza. Col suo gol, permette all'Inter di stabilire due record in Serie A. Il primo riguarda il numero di gol segnati nelle ultime 12 partite. Infatti, grazie alla doppia marcatura di ieri (Dzeko-Lautaro) i nerazzurri hanno segnato più di un gol in tutte le ultime 12 partite di Serie A superando la striscia più lunga (11) fatta registrare nel 1943. Striscia impressionante di gol e soprattutto storica: nuovo record assoluto del nostro campionato. Mentre il secondo primato riguarda la rapidità di un gol. Quando è subentrato al minuto 57, Dzeko ci ha messo solo 33 secondi per segnare. Come riportato dall'Inter su Twitter, quello del bosniaco è stato il gol più veloce messo a segno da un subentrato in Serie A.

Insomma, i gol del bosniaco hanno sempre un peso specifico. Ma questa volta, vale addirittura il doppio. Adesso, dopo la sosta, Inzaghi penserà alla Lazio, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi.