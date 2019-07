Inter-Icardi, possibile lo scontro legale: le parole di Pistocchi

Non accennano a placarsi le voci sulla rottura definitiva tra l'Inter e Mauro Icardi. L'argentino, che ieri ha lasciato il ritiro svizzero di Lugano per far ritorno a Milano dove proseguirà la preparazione estiva da solo, potrebbe essere assistito dallo studio Nicoletti (il legale che ha mediato con il club meneghino negli scorsi mesi) in un'azione contro l'Inter.

A parlare di ciò, è stato il famoso giornalista Maurizio Pistocchi che direttamente dal proprio profilo Twitter fa sapere:

"Secondo un caro amico, esperto nella materia, con Icardi l’Inter rischia una vertenza legale per mobbing: il diritto del lavoro è uno dei punti di forza dello studio Nicoletti che assiste il calciatore".