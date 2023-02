Inter, i nuovi problemi di mister Inzaghi

di Mario Spolverini, pubblicato il: 08/02/2023

(Inter) Fino alla settimana scorsa Inzaghi ha dovuto fare i conti con le assenze lunghe e contemporanee di Lukaku e Brozovic. Con il rientro dei due a pieno regime cambiano le prospettive per l’attacco ma soprattutto per il centrocampo nerazzurro.

Ne ha parlato Matteo Barzaghi su Sky Sport.

Brozovic potrebbe riprendersi la maglia da titolare già dal prossimo impegno esterno con la Samp.

“Ma come cambiare un centrocampo che sta facendo molto bene con il ritorno del croato? Le opzioni sono diverse, se dovessimo stare a quello che Inzaghi ha fatto al derby, ha sostituito Mkhitaryan spostando Calhanoglu mezzala e mettendo in cabina di regia Brozovic. Significa che ci saranno più rotazioni perché Brozovic comunque non può essere un problema.”

Nuovi problemi insomma per il tecnico nerazzurro, problemi di abbondanza.