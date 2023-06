Inter, grossa novità nello staff di Inzaghi, decisivo Marotta

di Redazione, pubblicato il: 19/06/2023

(Inter) Cambio della guardia in uno dei ruoli più importanti nello staff tecnico di Inzaghi. Dopo 10 anni di onorato servizio nerazzurro saluta Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri e uomo di grande importanza nella squadra del tecnico. Secondo Sportitalia è in arrivo per sostituirlo Gianluca Spinelli, 56 anni, gli ultimi dei quali passati al Chelsea oltre che nella nazionale azzurra ai tempi di Conte. A convincerlo sarebbe stato l’intervento diretto e deciso di Beppe Marotta.