Mercato, Asllani come Lukaku, l’Inter strega anche lui

di Redazione, pubblicato il: 19/06/2023

(Inter) Dopo la vittoria con la sua nazionale albanese Asllani ha parlato ai microfoni di TV Klan. All’intervistatore che gli chiedeva di un suo possibile trasferimento in un altro club il giovane centrocampista ha risposto in maniera inequivocabile.”No, perché sono cresciuto molto imparando da Brozovic e Calhanoglu e non c’è alcuna possibilità che lasci l’Inter”.

In qualche maniera una volontà assai simile a quella di Romelu Lukaku di restare all’Inter a prescindere.