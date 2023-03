Inter, due flop nazionali ma il più inatteso torna sugli scudi

di Redazione, pubblicato il: 28/03/2023

(Inter) Altra serata di impegni per le nazionali impegnate nelle qualificazioni per gli Europei con diversi nerazzurri sotto i riflettori.

Note negative per due giovani. Asllani è sceso in campo da titolare nell’Albania contro la Polonia. Schierato da trequartista ha giocato senza brillare per 76 minuti prima di essere sostituito da Bajrami. I polacchi portano a casa i tre punti con un gol di Swiderski in chiusura di primo tempo.

Nikola Iliev, gioiellino della Primavera di Chivu è stato in campo per l’intero match della Bulgaria contro l’Ungheria. Anche per lui una prova non particolarmente brillante, i magiari vanno a segno tre volte nella prima frazione poi controllano in agilità fino al termine.

Segni di risveglio invece per Denzel Dumfries. Gibilterra è stato avversario più che abbordabile ma almeno in questa occasione il laterale nerazzurro è tornato ad incidere. Nel 3 a 0 finale per gli orange suoi due assist per i gol di Depay e Akè, entrambi di testa.