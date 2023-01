di Mario Spolverini, pubblicato il: 16/01/2023

(Inter) Sarà Fabio Maresca a dirigere il derby di Supercoppa in programma alle 20 di mercoledì, ora italiana, a Riad.

Al King Fahd International Stadium il direttore di gara napoletano sarà affiancato dagli assistenti Alassio e Baccini, con Di Paolo e Abisso in sala Var.

Maresca è al secondo appuntamento con la stracittadina milanese. La prima volta rimanda a ricordi dolci per i tifosi nerazzurri, il 4-2 in rimonta dei nerazzurri nel febbraio del 2020, poche ore prima della chiusura per il primo lockdown.