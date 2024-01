Inter, Condò ristabilisce la verità, nessun vantaggio per la Juve

di Redazione, pubblicato il: 25/01/2024

(Inter) Intervenendo su Sky Paolo Condò ha tolto di mezzo un luogo comune privo di fondatezza sui vantaggi che la Juventus avrebbe per l’assenza dalle Coppe.

“L’uscita dell’Inter dalla Coppa Italia è stata provvidenziale. Noi continuano a dire che la Juventus avrà il vantaggio di non giocare tutte le partite che avranno i nerazzurri. In questo momento, in realtà, l’Inter giocherà una partita in più, che è il recupero contro l’Atalanta. La Juventus ha due semifinali di Coppa Italia e l’Inter ha due ottavi di finale di Champions League. È chiaro che speriamo che i nerazzurri vadano avanti in Europa, però in questo momento le famose tante partite in più sono una.