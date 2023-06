L’Inter blinda l’attaccante del futuro poi va in prestito

di Redazione, pubblicato il: 30/06/2023

(Inter) Tra le operazioni di rinnovo contrattuale spicca quello di un giovanissimo talento sui cui l’Inter conta molto per il futuro. Pio Esposito, il terzo talento della dinastia familiare, con tutta probabilità quello più puro, ha siglato ieri il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2027. Esposito si è messo in mostra al mondiale Under 20 giocando contro avversari con due anni di esperienza in più. Il suo futuro sarà in prestito per permettergli da fare esperienze preziose. Possibile destinazione Spezia, il club appena retrocesso in B si è già fatto avanti.