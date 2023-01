Inter, Acerbi protagonista, il suo gesto mette tutti d’accordo

di Mario Spolverini, pubblicato il: 02/01/2023

(Inter Acerbi) “Ciao, ho saputo dell’accaduto, sono veramente di ghiaccio e stupito per quello che è successo. Mi spiace molto, sono cose che non devono capitare. So che sei un grande tifoso dell’Inter. Ti chiediamo di non mollare, di avere grande forza e coraggio e so che ce l’hai davvero. Ti invito allo stadio, ti faccio conoscere tutti i giocatori se vuoi, quindi riprenditi. Ti aspettiamo ti mando un grande abbraccio di cuore, come se fossi mio figlio”.

Francesco Acerbi ha inviato questo messaggio al bimbo di 6 anni di Ventimiglia picchiato selvaggiamente dal compagno della nonna poco prima di Natale. Il piccolo è ancora ricoverato al Gaslini di Genova, le sue condizioni stanno lentamente migliorando per fortuna.

“La tua Inter è con te. Quando sarai guarito, conoscerai tutti i giocatori. Forza, San Siro ti aspetta”.