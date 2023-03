Inter, 50 milioni persi, si impone una decisione

di Redazione, pubblicato il: 31/03/2023

(Inter) Marco Bellinazzo, firma del Sole 24 Ore, è tornato a parlare del nuovo stadio di Inter e Milan ai microfoni di TV Play.

La sua analisi fotografa una situazione che non può più essere tollerata dai due club.

Le due società hanno bisogno del nuovo impianto per poter tornare a competere ai massimi livelli europei.

“Non penso che lo stadio vada fatto obbligatoriamente nelle location individuate dai club, ma in un Paese serio quando un’azienda propone un progetto deve ricevere una risposta in tempi ragionevoli, massimo in due anni. La melina è inaccettabile. Inter e Milan hanno perso quattro anni senza ricevere una risposta. E in questi anni i due club hanno perso circa 50 milioni di euro all’anno a testa”.