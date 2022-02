Genoa-Inter, probabili formazioni: un solo dubbio per Inzaghi

Genoa-Inter, archiviata la sconfitta contro il Sassuolo i nerazzurri domani torneranno in campo per affrontare il Genoa in trasferta. Ecco di seguito riportate le probabili scelte di formazione dei due allenatori.

Come riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi schiererà il solito 3-5-2 e sarebbe alle prese con un unico dubbio in attacco, ovvero chi schierare tra Dzeko e Sanchez al fianco di Lautaro Martinez. In difesa rientra Bastoni Bastoni dopo la squalifica con De Vrij e Skriniar. In mediano torna anche Brozovic con Barella e Calhanoglu ai suoi lati. Sulla fascia destra Dumfries, mentre su quella opposta ci sarà Perisic. Niente da fare per Gosens, tornato ad allenarsi in gruppo soltanto mercoledì scorso, resterà a Milano con Correa e Kolarov.

Blessin sarà ancora costretto a rinunciare agli infortunati Criscito, Vanheusden, Bani e Piccoli ma potrà contare sul recupero di Amiri che dovrebbe partire da titolare sulla trequarti nel 4-2-3-1 con Gudmundsson ed Ekuban a supporto dell’unica punta Destro. In mediana Sturaro e Badelj. In porta Sirigu con Maksimovic ed Ostigard coppia centrale di difesa, i terzini saranno Hefti e Ostigard.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Gudmundsson; Destro. All. Blessin

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko/Sanchez. All. Simone Inzaghi.