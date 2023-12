Genoa-Inter, Inzaghi si affida ai solito: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/12/2023

Genoa-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Una partita importantissima quella che andrà in scena a Marassi questa sera. Una partita che dovrà necessariamente portare i tre punti per consolidare il primo posto. Contro, però, una delle più belle sorprese di questo campionato come il Genoa di Alberto Gilardino che viaggia verso una salvezza tranquilla impronosticata alla vigilia.

Tra l’altro, i nerazzurri, a Genova, contro le due squadre della città, non vincono da parecchi anni, quindi ci vorrà parecchia attenzione, cura ai dettagli e ad ogni situazione di gioco. Ci vorrà la migliore Inter possibile per portare a casa la vittoria. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Gudmundsson.

All. Alberto Gilardino.